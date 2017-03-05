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175 лет назад 2016
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Голдобин: Ларионов тоже играл в «Кэнакс» и «Шаркс», так что я иду по его стопам

5 марта 2017, воскресенье. 00:10. Хоккей
Нападающий Николай Голдобин рассказал о переходе в «Ванкувер Кэнакс» из «Сан-Хосе Шаркс», а также поделился ожиданиями от дебюта в матче с «Лос-Анджелес Кингз».

«Чувствую себя хорошо. Здорово, что сегодня проведу свой первый матч. Мне нравится эта команда, я готов к игре. Был немного удивлён, когда узнал об обмене. Но никто не знает, что с тобой произойдёт. Теперь я в «Ванкувере», и очень рад этому.

Как бы я описал свою игру? Даже не знаю, мне будет легче показать это в матче, чем описать. В фарм-клубе «Сан-Хосе» у нас была хорошая молодая команда, я был лидером. В такой ситуации нельзя не почувствовать уверенность.

Мой агент Игорь Ларионов много мне помогал в моей карьере. Он рад, что я тут оказался. Ларионов тоже играл за «Шаркс» и за «Ванкувер», так что я иду по его стопам», — цитирует Голдобина пресс-служба клуба.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Игорь Ларионов Николай Голдобин
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