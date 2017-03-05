Назаров: у «Нефтехимика» есть все возможности стать самой жёсткой командой КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика»поделился впечатлениями от тренировочного лагеря клуба.«3 февраля в Нижнекамске открылся специальный тренировочный лагерь, в который приглашена целая группа новичков. Задачи сбора — нагрузить хоккеистов, отработать некоторые схемы, влить свежую кровь. Также в свободное от работы время поддерживаем клуб МХЛ «Реактор», в который «Нефтехимик» отправил нескольких хоккеистов и который буквально вчера выиграл регулярный чемпионат. Считаем, что у «Реактора» теперь есть все возможности продолжить поход и в розыгрыше Кубка Харламова. Во всяком случае, потенциал защитника Фазылзянова, нападающих Порядина, Хайруллина и других джокеров из «Нефтехимика» позволяет ставить такую задачу.Хотел бы поздравить вратаря Кареева и защитника Огурцова с вызовами в олимпийскую сборную России, которая вскоре начнёт подготовку к важным матчам в Южной Корее. Также отмечу отличную организацию лагеря в Нижнекамске, соответствующую всем энхаэловским стандартам, а также профессиональную работу и старожилов клуба и новичков.Открытия сборов? 27-летний Александр Торяник, возможности которого мне известны по «Донбассу» и который немного подзастрял на Украине и в ВХЛ. Уверен, что после качественного тренировочного лагеря Торянику по силам правильно войти в сезон и стать ведущим силовым форвардом, если хотите, агрессором в КХЛ. Те же слова готов сказать о 21-летнем защитнике Егоре Маташкове. Он уже сделал заявку. Как и другой праворукий защитник-гренадер, воспитанник магнитогорской школы 27-летний Михаил Чурляев.На лёд пока не выходит Никита Квартальнов. Но уверен, что уже в ближайшие дни он протестирует наших новичков в силовой борьбе. У клуба после вливания свежей крови есть все возможности стать в следующем сезоне самой жёсткой командой Лиги. Брынцев, Сергеев, Квартальнов, Огурцов, Куликов, Фазылзянов, Шиксатдаров — у нас очень атлетичная молодёжь. Исходя из этого кадрового потенциала и будем предлагать хоккеистам определённые системы игры. В том числе на мартовском сборе», — цитирует тренера Russia-Hockey.