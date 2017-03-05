Купер: финт Кучерова – это что-то из школьных уроков. Но результат отличный

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»и хоккеисты «молний» отдали должное нападающему Никите Кучерову, который забил буллит в выездной встрече с «Баффало Сэйбрз» (2:1 Б). Россиянин остроумно не сделал броска, позволив шайбе медленно закатиться в ворота голкипера Робина Ленера.«Этот финт Кучерова – что-то из школьных уроков физкультуры, которые он перенёс на большую сцену. Но результат говорит сам за себя, это лучший ответ. Он сделал это. Особенные игроки имеют право на подобные вещи», — сказал Купер.Любопытно, что перед выполнением своего буллита Кучеров посоветовался с голкипером «Лайтнинг» Андреем Василевским. Подъехав к вратарю, форвард спросил о том, стоит ли попробовать исполнить трюк, который хоккеисты отрабатывали на тренировках, на что Василевский одобрительно кивнул.