Береглазов: в «Магнитке» все понимали, что не стоит снова лететь в Пекин

Защитник «Магнитки»прокомментировал победу над «Куньлунем» (4-1) в первом раунде плей-офф КХЛ.«Серия получилась не такой простой, как могло показаться, «Куньлунь» не дал нам выиграть с сухим счётом. Тем не менее дома нам удалось поставить победную точку – хорошо реализовали большинство. Как итог – победа с крупным счётом. Все понимали, что туда не стоит переносить серию и снова лететь в Пекин. Хотелось уже в пятом матче при своих зрителях всё решить. Все ребята настраивались только победить, сыграть строго на результат. Получилась хорошая результативная игра. Думаю, болельщикам она понравилась.Попадание шайбы в лицо во втором матче серии? Можно сказать, легко отделался. Хорошо, что не прямым броском попало. Шайба сначала угодила в визор, потом срикошетила в щеку. Один зуб почти потерял. На рассечение потом наложили швы. Сейчас играю в маске, пока всё не заживет. Слава богу, обошлось без перелома лицевой кости.Первый раунд в Западной конференции? Немного Минск удивил, если честно. Все ожидали от этой команды большего. Минчане проснулись только к четвёртой игре, но было уже поздно. «Локомотив» смотрелся ярче и сильнее. «Динамо» и «Торпедо» интригующую серию выдали: много овертаймов, где игра шла практически до ошибки. Что касается Востока, то итоги пока рано подводить. Мы даже не знаем пока своего следующего соперника», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.