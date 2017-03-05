Гуськов: Быков – идеальная кандидатура для «Салавата»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВпредположил, кто может стать главным тренером уфимского «Салавата Юлаева».«Я не задумывался над этим вопросом. Этим должен заниматься Вайсфельд, если он останется, и руководители команды. Если бы это было в моей компетенции, я бы наверняка рассмотрел все кандидатуры. Быков, Скабелка или Скудра? Говорят, что в одну воронку два раза снаряд не попадает.Но если из этих кандидатов выбирать, то команде, которая борется за высокие места и обладает составом с мастерами и опытными игроками вкупе с талантливой молодёжью, я считаю, подойдёт Быков. Он отдохнул, побыл вне хоккея какое-то время, и сейчас у него подкопились силы. Если он захочет, это будет идеальная кандидатура для «Салавата», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.