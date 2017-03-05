Бадюков: матчи на Западе говорят о том, что уровень упал, есть явные фавориты

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о первом раунде плей-офф КХЛ, в котором впервые в истории не было семи матчей в серии.«Матчи на Западе говорят о том, что уровень упал. Западная Конференция показывает, что там есть определённая когорта команд, которые явно сильнее остальных. Четвёрка полуфиналистов прогнозировалась. Что касается отсутсвие седьмых матчей на Востоке, то причина в тяжёлом календаре для всех команд. Если бы все клубы были в равных условиях, и у всех были бы лидеры в строю, то борьба была бы более упорная. Многие команды подошли к плей-офф в неоптимальной форме.«Куньлунь» пытался что-то сделать в серии с «Магниткой», но до этого китайский клуб буквально на зубах вытаскивал последние матчи в «регулярки». Тем же самым занимался «Адмирал» — тяжёлая поездка, а потом сразу же серия с «Авангардом». И то с Омском была замечательная серия, но немного не хватило «морякам», чтобы довести дело до седьмого матча. Многим клубам не хватило физических сил, чтобы противостоять в первом раунде командам с более глубоким составом», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.