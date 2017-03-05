Слепышев: не знаю, что я делаю не так, почему попадаю в запас «Эдмонтона»

Российский нападающий «Эдмонтона»поделился мнением о своём положении в команде.«Почему меня снова отправили в запас? Я и сам пытаюсь понять, что делаю не так. Если пропускаю матчи, значит, моих усилий недостаточно. Нужно добавлять. Сейчас в „Эдмонтоне“ высокая конкуренция за попадание в состав. Команда ставит перед собой большие задачи.Может, от меня ждут большего количества голов* Их ждут от всех. Да я и сам их жду от себя. Естественно, голы и очки помогли бы мне закрепиться в составе на более уверенных позициях. Игровое время у меня небольшое, но всегда стараюсь быть полезным команде. Если мне и моим партнёрам удается забить, то это здорово», — цитирует Слепышева «Спорт-экспресс».