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Слепышев: не знаю, что я делаю не так, почему попадаю в запас «Эдмонтона»

5 марта 2017, воскресенье. 14:49. Хоккей
Российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев поделился мнением о своём положении в команде.

«Почему меня снова отправили в запас? Я и сам пытаюсь понять, что делаю не так. Если пропускаю матчи, значит, моих усилий недостаточно. Нужно добавлять. Сейчас в „Эдмонтоне“ высокая конкуренция за попадание в состав. Команда ставит перед собой большие задачи.

Может, от меня ждут большего количества голов* Их ждут от всех. Да я и сам их жду от себя. Естественно, голы и очки помогли бы мне закрепиться в составе на более уверенных позициях. Игровое время у меня небольшое, но всегда стараюсь быть полезным команде. Если мне и моим партнёрам удается забить, то это здорово», — цитирует Слепышева «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Антон Слепышев
Новости. Хоккей
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