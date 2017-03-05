Вице-президент НХЛ: можно творить добро и успешно заниматься бизнесом

Вице-президент НХЛ по специальным проектам и социальной ответственности Джессика Бермэн высказалась о политике лиги.
«НХЛ рассматривает вопросы социальной ответственности с двух точек зрения. Во-первых, мы говорим о социальной ответственности, как о способе творить добро. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн не раз говорил о социальной ответственности и связях с болельщиками и горожанами, именно в расчёте на то, чтобы творить добро. Это правильно. Поэтому мы ставим этот аспект на первое место. И, во-вторых, можно творить добро и успешно заниматься бизнесом», — цитирует Бермэн официальный сайт НХЛ.