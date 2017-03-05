Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Капризов: у меня ещё год контракта с Уфой, остальное – слухи

5 марта 2017, воскресенье. 17:59. Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов подвёл итоги серии с «Ак Барсом» (1-4).

«Можно сказать, что без удачи никуда. Мы могли не раз довести отдельные матчи до овертаймов и там попытаться забить. Но пропускали обидные голы на последних секундах. Сегодня было удаление в овертайме. Конечно, обидно проигрывать. Но поделать ничего нельзя.

Не мешали ли слухи о переходе в другую команду по ходу серии? Понятия не имею, откуда брались эти слухи. У меня ещё год контракта с «Салаватом Юлаевым», и я сам обо всех слухах узнавал только из прессы. Старался на этом не зацикливаться. Просто играл в хоккей», — цитирует Капризова официальный сайт КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Кирилл Капризов
Новости. Хоккей
5 марта 2017, воскресенье
17:59 Капризов: у меня ещё год контракта с Уфой, остальное – слухи
17:30 Токранов: Сведбергу не понравилось, что его задели после гола, а нам понравилось
16:50 Вице-президент НХЛ: можно творить добро и успешно заниматься бизнесом
16:12 Гальченюк: когда все звенья и Прайс играют здорово, «Монреаль» трудно победить
15:48 Питри: Прайс — последняя линия обороны «Монреаля»
15:15 Кучеров подтвердил, что специально отпустил шайбу во время исполнения буллита
14:49 Слепышев: не знаю, что я делаю не так, почему попадаю в запас «Эдмонтона»
14:23 Р. Педан: жаль, что «Сочи» не попал в плей-офф, там настоящий хоккей
14:10 Гомоляко: если бы я был в «Тракторе», он бы прошёл первый раунд плей-офф
14:00 Новиков: в плей-офф нужно играть по системе Восток против Запада
13:56 Шайба попала главному тренеру «Детройта» в лицо
13:30 Бадюков: матчи на Западе говорят о том, что уровень упал, есть явные фавориты
13:17 Соботка: на старте серии с «Ак Барсом» шансы 50/50
13:00 Гуськов: Быков – идеальная кандидатура для «Салавата»
12:47 Хеллебайк: очень расстроен потерей матча на ноль, хуже никогда не было
12:35 Поникаровский: «Куньлунь» во всех матчах серии с «Магниткой» имел шансы на успех
12:23 Худобин: победы добавляют уверенности как мне, так и всей команде
12:16 Береглазов: в «Магнитке» все понимали, что не стоит снова лететь в Пекин
12:03 Хельм: Макдэвид долго ещё будет очень опасным игроком
11:41 «Баффало» – «Тампа»: защитник Куликов получил травму
11:28 Бекстрём: это был не самый лучший матч в исполнении «Вашингтона»
11:04 Ленер: я сыграл плохо, а Кучеров – здорово
10:58 Джонсон: буллит Кучерова будет вечным хитом на Youtube
10:28 Холтби, Элерс и П. Кейн – звёзды дня в НХЛ
10:21 «Салават Юлаев» планирует предложить Михаилу Воробьёву новый контракт
10:09 Купер: финт Кучерова – это что-то из школьных уроков. Но результат отличный
10:08 Назаров: у «Нефтехимика» есть все возможности стать самой жёсткой командой КХЛ
09:59 Голдобин: зовите меня просто Голди
09:51 «Рейнджерс» – «Монреаль»: Радулов не сыграл из-за травмы
09:39 Защитник «Питтсбурга» Летанг выбыл на неопределённый срок из-за травмы
09:34 Айкел — 1-й игрок «Баффало» с сезона-2009/10, набравший очки в 9 матчах подряд
09:30 «Монреаль» во второй раз в сезоне выиграл 5 матчей подряд
09:15 Кейн — первый игрок «Чикаго» с сезона-1981/82, забивший 9 голов в 5 матчах
09:15 Голкипер «Тампы» Василевский одержал третью победу подряд
09:04 «Эдмонтон» одолел «Детройт», Макдэвид отметился голом
09:00 Голдобин забил гол в дебютном матче за «Ванкувер», «Кэнакс» победили «Кингз»
09:00 Худобин выиграл свой третий матч в 2017 году
09:00 «Чикаго» одержал 7-ю победу подряд и вышел на первое место в Западной конференци
08:31 «Бостон» нанёс «Нью-Джерси» шестое поражение пордяд
06:55 «Чикаго» увёз победу из «Нэшвилла», Панарин набрал 1 очко
06:41 Гол Орлова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» в ОТ одолеть «Филадельфию»
06:07 «Тампа» по буллитам обыграла «Баффало», Кучеров отдал результативную передачу
05:59 «Виннипег» разгромил «Колорадо», забросив шесть шайб
05:54 «Коламбус» без Бобровского проиграл в Оттаве
05:49 «Монреаль» на выезде обыграл «Рейнджерс», Марков набрал 1 очко
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, должен стать новым главным тренером «Салавата Юлаева»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+