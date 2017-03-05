Капризов: у меня ещё год контракта с Уфой, остальное – слухи

Нападающий «Салавата Юлаева»подвёл итоги серии с «Ак Барсом» (1-4).«Можно сказать, что без удачи никуда. Мы могли не раз довести отдельные матчи до овертаймов и там попытаться забить. Но пропускали обидные голы на последних секундах. Сегодня было удаление в овертайме. Конечно, обидно проигрывать. Но поделать ничего нельзя.Не мешали ли слухи о переходе в другую команду по ходу серии? Понятия не имею, откуда брались эти слухи. У меня ещё год контракта с «Салаватом Юлаевым», и я сам обо всех слухах узнавал только из прессы. Старался на этом не зацикливаться. Просто играл в хоккей», — цитирует Капризова официальный сайт КХЛ.