Секач: когда я забивал победный гол «Салавату», Азеведу сделал отличный пас

Нападающий «Ак Барса»поделился мнением о победном матче в серии с «Салаватом Юлаевым» (4-1).«Был очень трудный матч. Когда пропустили в третьем периоде, было не так просто собраться и выиграть эту встречу. Всегда в таких моментах, когда ведёшь на протяжении всей игры и пропускаешь в конце, тяжелее той команде, которая вела в счёте и упустила победный счёт. У соперника, наоборот, был подъём. На эмоциях они шли вперёд, создавали моменты. Но мы оказались крепче и победили.Моя шайба? Ази (Джастин Азеведу) сделал превосходный пас. Когда я сблизился со Сведбергом, успел поднять глаза и принять решение, как и куда бросить. Всё получилось», — приводит слова Секача официальный сайт КХЛ.