Фюр: в моё время и речи не было о 15 бросках в створ, ты знал, что их будет 35

Легендарный вратарь НХЛподелился воспоминаниями о своей карьере.«Очевидно, что в то время мы в „Эдмонтоне“ играли в другой хоккей. Мы могли играть в тело, если было нужно, но это не то, что мы хотели делать на льду. Нам хотелось играть в атаку и забивать. Мы знали, что, шагая по этой дороге, предоставим сопернику шансы, и у меня не было иллюзий относительно той работы, которую мне предстояло сделать каждый вечер. Не было и речи о 15, 16, 18 бросках в створ твоих ворот. Ты чётко знал, что в любом матче их будет 35, и это было нормой», — цитирует Фюра официальный сайт лиги.