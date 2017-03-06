«Питтсбург» победил «Баффало», уступая 0:3. Малкин набрал 2 очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.После первого периода гости выигрывали 3:0. Точные броски себе в актив записали Райан О'Райлли, Брайан Джионта и Джек Айкел. Во втором периоде «Питтсбург» сократил отставание в счёте до минимума, а россияниннабрал два очка. Сначала Малкин ассистировал Джастину Шульцу, а затем забросил шайбу и сам. На 57-й минуте Джейк Гюнцель сделал счёт равным. Победная шайба на счету Конора Шири, отличившегося минуту спустя.