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«Питтсбург» победил «Баффало», уступая 0:3. Малкин набрал 2 очка

6 марта 2017, понедельник. 04:19. Хоккей
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3.

После первого периода гости выигрывали 3:0. Точные броски себе в актив записали Райан О'Райлли, Брайан Джионта и Джек Айкел. Во втором периоде «Питтсбург» сократил отставание в счёте до минимума, а россиянин Евгений Малкин набрал два очка. Сначала Малкин ассистировал Джастину Шульцу, а затем забросил шайбу и сам. На 57-й минуте Джейк Гюнцель сделал счёт равным. Победная шайба на счету Конора Шири, отличившегося минуту спустя.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2017, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 3 0:3, 2:0, 2:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – О'Райлли (Джионта, Кейн) – 06:19 (5x5), 0:2 – Джионта (Мулсон) – 14:53 (5x4), 0:3 – Айкел (Фолиньо, Райнхарт) – 18:07 (5x5), 1:3 – Шульц (Кессел, Малкин) – 27:45 (5x5), 2:3 – Малкин (Шульц, Хёрнквист) – 33:42 (5x4), 3:3 – Гюнцель (Шири, Бонино) – 56:14 (5x5), 4:3 – Шири (Шульц, Дюмоулин) – 57:04 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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