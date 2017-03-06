Бобровский: без партнёров по «Коламбусу» мой рекорд был бы невозможен

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) в матче регулярного чемпионата. В этой игре Бобровский отразил все 20 бросков и одержал 34-ю победу в сезоне, побив предыдущее клубное достижение Стива Мэйсона, установленное в чемпионате-2008/09.«Наступает решающее время сезона, все матчи становятся очень упорными и плотными. Каждая команда стремится надёжнее сыграть в обороне, и забивать становится всё труднее. Ошибки могут стоить вашей команде очков, поэтому я стараюсь фокусироваться на своей игре, стараюсь максимально помогать своей команде достигать результата.С «Нью-Джерси» в первом периоде было очень мало бросков, но никогда не знаешь, в каком ключе пойдёт игра. Парни очень неплохо помогали мне, ложились под броски. У нас и предыдущий матч с «Оттавой» был неплохим, хотя мы не добились результата. Сегодня мы были готовы, были «голодны» до победы. Что касается моего клубного рекорда по победам, то это здорово, это многое значит для меня. Но, повторюсь, без партнёров, без команды это было бы невозможно, хочу сказать им большое спасибо. В плане нагрузки я чувствую себя отлично, я готов играть много», — сказал Бобровский, для которого этот матч на ноль стал вторым подряд.