Малкин набрал 8 очков в 6 матчах, он на 4-м месте в гонке бомбардиров

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3) сделал результативный пас и забил гол, реализовав большинство. В последних 6 матчах российский игрок набрал 8 (5+3) очков.
Всего в 57 матчах сезона на счету Малкина 67 (29+38) очков, и он делит четвёртое место в гонке бомбардиров, сравнявшись с Брэдом Маршаном («Бостон Брюинз») и Брентом Бёрнсом («Сан-Хосе Шаркс»).
Видео результативных действий Малкина доступны на официальном сайте НХЛ.
https://www.nhl.com/video/t-283380622/c-50029503
https://www.nhl.com/video/t-283380622/c-50030203