Лайне – первый за 6 лет новичок, забивший не менее 32 голов в сезоне

Форвард «Виннипег Джетс»в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (6:1) набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой матча.18-летний финский хоккеист стал первым за последние 6 лет новичком, забросившим не менее 32 шайб в дебютном сезоне. В сезоне-2010/11 новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Михаэль Грабнер забил 34 гола в 76 матчах.Всего в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона на счету Лайне 58 (32+26) очков.