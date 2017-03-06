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Лайне – первый за 6 лет новичок, забивший не менее 32 голов в сезоне

6 марта 2017, понедельник. 09:15. Хоккей
Форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (6:1) набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой матча.

18-летний финский хоккеист стал первым за последние 6 лет новичком, забросившим не менее 32 шайб в дебютном сезоне. В сезоне-2010/11 новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Михаэль Грабнер забил 34 гола в 76 матчах.

Всего в 58 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона на счету Лайне 58 (32+26) очков.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Патрик Лайне
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