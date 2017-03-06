Кожевников: наш хоккей переживает не лучшие времена, получили средний 1-й раунд

Двукратный олимпийский чемпионвысказался о серии первого раунда плей-офф КХЛ «Трактор» — «Барыс». Победу в шести матчах одержала команда из Астаны.«После среднего регулярного чемпионата получили такой же первый раунд плей-офф. Мало того что практически все фавориты победили, так ещё и полноценной борьбы в сериях не получилось. Наш хоккей переживает не лучшие времена. Серия «Трактора» и «Барыса» стала исключением? Если говорить о математике и «посевах», то да. Но с другой стороны, выход в четвертьфинал именно казахстанской команды — для меня не сенсация. Всё-таки Челябинск во второй половине сезона шёл по нисходящей, команда и побеждала, и забивала всё меньше и меньше.Слышал, что в Челябинске ворчали относительно закрытого стиля игры команды, вспоминали хоккей Валерия Белоусова. Но критиковать штаб Анвара Гатиятулина я бы не стал, ведь в целом команда, учитывая состав, провела нормальный сезон. Да, в плей-офф не получилось, но в «регулярке» есть четвёртое место.«Барыс»? Отметил бы звено Бойда и Доуса. Казахстанский клуб функционально смотрелся намного лучше соперника. «Барыс» прошёл сезон ровно, без серьёзных спадов. То есть физически базовая команда для сборной Казахстана, игравшая и на чемпионате мира, и на отборочном турнире Олимпиады, была готова. В хоккейном Казахстане это уже традиция: после жёстких тренеров приходят мягкие — и на старых дрожжах показывают результат. Так было с финном Селином, который сменил Владимира Крикунова, так произошло в случае Занковца и Назарова. В этом плане мне интересно, как будет выглядеть команда в следующем сезоне. Вот тогда и появятся объективные оценки.Большой интриги в серии «Магнитки» и «Барыса» мы не увидим, всё-таки чемпион — явный фаворит. Хотя постоянное пересечение на льду троек Коваржа и Бойда — это интересно! На Западе борьба, конечно, будет, но финал ЦСКА — СКА прогнозировался ещё осенью. На Востоке, повторюсь, явный фаворит «Магнитка», а вот Омск с Казанью пободаются. С примерно равными шансами», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.