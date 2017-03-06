В Москве состоялся финал хоккейного турнира «Red Bull Шлем и Краги»

В Москве состоялся финал всероссийского хоккейного турнира «Red Bull Шлем и Краги». Трофей победителей турнира лучших любительских команд страны отправляется в Липецк вместе с завоевавшей его командой «Метеор». В финале липчане одолели «Восточный» из «Тюмени». Бронза – у «Запада России» из Калининграда. Лучшим снайпером с 58 заброшенными шайбами стал Михаил Смирнов из команды «РусФан» (Санкт-Петербург), занявшей четвёртое место.Серия хоккейных соревнований необычного формата «четыре на четыре» завершилась 4 марта в Москве на открытом катке «Парка легенд» национальным финалом. Победители отборочных турниров в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград) сразились за титул лучшей любительской хоккейной команды страны.Правила: 6 игроков в команде, игра на время по схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.