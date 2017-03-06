Флёри: во втором и третьем периодах «Питтсбург» прибавил, и это мне помогло

Голкипер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу над «Баффало Сэйбрз» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он занял место в воротах после первого периода при счете 0:3 в пользу «Сэйбрз» и отразил 28 из 28 бросков.«Речь идет о команде, а не обо мне. Получилось интересно. Во втором и третьем периодах все играли лучше, чем в первом, и это определённо помогло мне. Также выделю поддержку болельщиков, когда я вышел на лёд. Они добавили позитива», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.