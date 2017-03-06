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Флёри: во втором и третьем периодах «Питтсбург» прибавил, и это мне помогло

6 марта 2017, понедельник. 10:11. Хоккей
Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу над «Баффало Сэйбрз» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он занял место в воротах после первого периода при счете 0:3 в пользу «Сэйбрз» и отразил 28 из 28 бросков.

«Речь идет о команде, а не обо мне. Получилось интересно. Во втором и третьем периодах все играли лучше, чем в первом, и это определённо помогло мне. Также выделю поддержку болельщиков, когда я вышел на лёд. Они добавили позитива», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
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