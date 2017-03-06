Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, сделавший второй шат-аут подряд в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0) при 20 отражённых бросках.
Второй звездой назван голкипер «Ванкувер Кэнакс» Ричард Бахман, отразивший 43 броска из 44 в матче с «Анахайм Дакс» (2:1).
Третьей звездой стал голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри, в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3) отразивший 28 бросков из 28 после выхода на замену при счете 0:3.