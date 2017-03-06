Сорокин, Анелёв, Козун и Кравцов — лучшие игроки первого раунда плей-офф

КХЛ определила лауреатов первого раунда плей-офф в четырёх номинациях.Лучшим вратарём признан(ЦСКА), одержавший победы во всех четырёх играх серии с «Йокеритом» и один матч отыгравший на ноль. Сорокин отразил 94,50% бросков при коэффициенте надёжности 1,33 (лучший показатель первого раунда плей-офф).Лучшим защитником признан(«Авангард»), в шести матчах серии с «Адмиралом» набравший 4 (3+1) очка. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+10» (лучший в лиге по итогам первого раунда плей-офф).Лучшим нападающим признан(«Локомотив»), набиравший очки в четырёх из пяти матчей серии с минским «Динамо». Всего на его счету 10 (1+9) очков. Нападающий «Локомотива» возглавляет гонку бомбардиров плей-офф. Также Козун провёл 9 силовых приёмов.Лучшим новичком признан нападающий(«Трактор»), принявший участие во всех шести матчах серии с «Барысом» и в первом отметившийся заброшенной шайбой. Этот гол сделал 17-летнего форварда самым молодым игроком в истории КХЛ, отличившимся на кубковых стадиях. На его счету также 3 силовых приёма и 2 блокированных броска. Нападающий «Трактора» в среднем проводил на льду 5 минут 19 секунд.