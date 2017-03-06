Айкел: «Баффало» опять упустил преимущество

Форвард «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу матча «Сэйбрз» вели 3:0.«В первом периоде мы играли агрессивно, а потом откатились и позволили им наседать. Та же самая история, как и в последних нескольких играх. Ничего не изменилось, мы опять упустили преимущество.Гол Гюнцеля? Сложно сказать, была его клюшка выше перекладины или нет. Но если бы такой гол забили мы, то никто из нас не сомневался бы в том, что его нужно засчитывать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.