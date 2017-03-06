Щербак: стараюсь не думать лишний раз о том, вызовут ли меня в «Монреаль»

Форвард «Сент-Джонса» Никита Щербак поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.
«После трёх матчей за «Монреаль» в НХЛ у меня потом был период из 11 игр в АХЛ, когда я не набирал очков. Просто не везло на самом деле, к тому же я тогда ещё приболел. В НХЛ отдал много эмоций, которые меня измотали. Мне даже тренер сказал, что это самый тяжёлый момент, когда ты возвращаешься из главной команды обратно в АХЛ в первый раз.
Просто где-то не получалось, но я продолжал работать и вскоре одна шайба всё-таки зашла (улыбается). После этого всё покатило, и я снова стал набирать очки. Я играю с отличными партнёрами, с которыми грех сидеть без результативных баллов. Да, в последнее время набираю в среднем очко за игру, но это очень сложно в АХЛ. Здесь много неуступчивых команд.
В «Монреале» произошли изменения в тренерском штабе, а потом ещё обменяли несколько человек. Очень приятно следить за командой, сейчас у них идёт удачный отрезок. Успехи «Канадиенс» мотивируют нас в АХЛ, потому что мы видим, что главная команда выигрывает, и не хотим отставать от них. Хочется быть на той же волне, поэтому мы будем стараться бороться за кубок. Стараюсь смотреть все игры «Монреаля» по возможности. Конечно, иногда у нас у самих игры в это время, но в целом очень активно слежу за командой.
Я стараюсь не думать лишний раз о том, вызовут ли меня в основную команду. Просто стараюсь работать и показать всё, на что способен. Я думаю, что сейчас будет тяжело с тем, чтобы кого-то подняли из АХЛ. «Монреаль» будет готовиться к плей-офф, начинается важнейший отрезок сезона. Если у кого-то будут травмы, то, конечно, дадут шанс ребятам из «Сент-Джонса». Мне надо свой сезон в АХЛ доиграть. Я понял, что в НХЛ нет ничего страшного. Все мы люди. У кого-то больше мастерства, у кого-то меньше. У всех разные козыри, но там нет такого, что ты вышел и ничего не можешь сделать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.