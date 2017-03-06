Шаттенкирк: кажется, что я слишком нервничаю на площадке

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о своей адаптации в новой команде.«Мне надо успокоиться. Возможно, я немного тороплю события, наверное, так всё и должно быть. Мне кажется, что я слишком нервничаю на площадке.Что касается игры в большинстве, то я должен понять, что мне надо в большей степени контролировать розыгрыш и, может быть, бросать от синей линии. Ребята должны знать, что я могу бросить, и должны быть готовы сыграть на добивании. Когда это начнёт получаться, у Овечкина появится больше шансов открыться на своем краю и у Бекстрёма будет больше места», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.