АХЛ: Щербак стал второй звездой игры с «Марлис», Галиев набрал 4 очка в 2 матчах

Форвард «Сент-Джонса»был признан второй звездой матча с «Торонто Марлис» (3:0). Он забил гол, ставший в итоге победным в матче, и сделал результативную передачу. Всего в его активе 34 (13+21) очка в 50 матчах при показателе полезности «+5».Форвард «Херши»стал второй звездой матча регулярного чемпионата АХЛ со «Спрингфилдом» (4:2). Он набрал 2 (1+1) очка, причём во втором матче подряд. Всего у него стало 32 (19+13) очка в 39 матчах сезона за фарм-клуб «Вашингтона» при показателе полезности «+15».