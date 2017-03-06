Плэтт: понимаю, какое преимущество имеет «Локомотив», играя дома

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал предстоящую серию второго раунда плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом», которая стартует 8 марта.«Ждём с нетерпением серии с «Локомотивом», мы уже почти неделю не играем. Отдых был нужен, тренировки были очень интенсивными. Мы готовы. Первый раунд с «Йокеритом» был невероятно тяжёлым, три победы в овертайме, 4-0 не отражает, какой равной была эта серия. Мы смотрели матчи «Локомотива», изучили нюансы их игры.«Локомотив» — невероятная организация, в Ярославле отличные болельщики. В этом городе очень тяжело играть гостевой команде. Я провёл несколько лет в «Локомотиве» и понимаю, какое преимущество они имеют, играя дома. Надеюсь, помогу ребятам справиться с подготовкой», — передаёт слова Плэтта корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.