Губарев: «Трактор» провёл интересный сезон, Гатиятулин продолжит работу

Генеральный менеджер «Трактора»подвёл итоги выступления команды в плей-офф и заявил, что главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин продолжит работать с клубом.«Мы провели интересный сезон, хорошо прошли «регулярку» и заняли четвёртое место на Востоке. Но в плей-офф, конечно, хотелось бы сыграть сильнее, как минимум пройти первый раунд. Наши возможности, наши силы нам это позволяли. Чего не хватило? Прежде всего – опыта. Это был первый плей-офф КХЛ для многих молодых ребят из команды, для нашего главного тренера. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, работаем над усилением команды. У главного тренера Анвара Гатиятулина ещё год контракта, он продолжит работу с «Трактором», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.