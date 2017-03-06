Светлаков: ЦСКА сделал работу над ошибками, разобрал игру «Локомотива»

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал предстоящую серию второго раунда плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом», которая стартует 8 марта.«Со здоровьем всё нормально. Нет неудобных соперников, каждая команда сильная, каждая играет по-своему. Два матча проиграли «Локомотиву» в «регулярке», но без поражений не бывает побед. Мы разобрали их игру, сделали работу над ошибками в своей игре, готовы к серии. Будем играть жёстко с ними, показывать свой хоккей. Зачем себя беречь? Всё для команды делается», — передаёт слова Светлакова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.