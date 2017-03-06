Витолиньш: у Войнова микротравма, Тихонов и Чудинов сыграют в серии с «Динамо»

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед вторым раундом плей-офф, в котором сыграет с московским «Динамо». После занятия тренер СКАрассказал о подготовке команды.«Первый раз вышли на тренировку в «Хоккейном городе», думали, что лёд будет не очень хорошего качества. Но мы откатались целый час, и шайба даже не прыгает.После первого раунда была пауза на отдых, потом занимались в зале, были тренировки на льду. У Войнова микротравма, Слава рвётся на лёд, но занятия очень интенсивные, выходит — и сразу микротравма. Решили на несколько дней освободить его от занятий на льду. Тренируется Тихонов, Виктор готов уже процентов на 95, Чудинов с Мозесом занимаются со всеми сразу по окончании серии с «Витязем». Чудинову ещё нужна пауза, но, думаю, в этой серии вы всех их увидите.По поводу выбора вратаря: мы говорили, что это плей-офф и начать должен тот игрок, у которого есть опыт. Все начинавшие молодые игроки матчи в плей-офф где-то допускают ошибки. Надо постепенно начинать. Думаю, для молодых однозначно найдём время», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.