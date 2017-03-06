С. Фёдоров: ЦСКА искромётно подготовился к серии с «Локомотивом»

Главный менеджер по селекционной работе московского ЦСКАпрокомментировал предстоящую серию второго раунда плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом», которая стартует 8 марта.«Два поражения в «регулярке» значат, что это неудобный соперник? Все соперники неудобные, каждый день хоккеисту надо доказывать своё превосходство над другими, а другим тоже надо доказывать, а у кого-то последний год контракта. Если серьёзно, то в плей-офф играют от ножа, концентрированно, командно.Ожиданий перед серией с «Йокеритом» особо не было, понимали, что все ребята у них обученные, у всех есть опыт игры в плей-офф. Было сложно думать, что сможем в четыре игры закончить, но мы думаем так, что каждая игра для нас единоборство, бой, и мы хотим показать свои лучшие качества. Хороший показатель, что мы смогли завершить серию там.Один из хоккейных учителей сказал: «Свою коробку с собой на выезд не возьмёшь, мы всё-таки хотели бы настраиваться на каждую игру так, что все против нас». Надо везде играть так, как надо, как диктует ситуация, на выезде или дома без разницы. С Валерием Ничушкиным разговаривали про игровую рутину, жизненные моменты.Не очень помню на льду главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова, очень качественный игрок. Все стараются без шайбы играть организованно, придумывают какие-то системы, например один выдвигается вперёд, а четверо в обороне. В этом плане все команды одинаковые в лиге, при потере шайбы все начинают вступать в отбор. Изучили своего соперника, сюрпризов быть не должно. Отдых искромётно прошёл: надо было поработать над физикой, дать отдых игрокам, всё это быстро прошёл. Продолжаем работать над игрой в большинстве, может, ребята где-то стараются слишком сильно», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.