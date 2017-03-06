Дацюк: Ерёменко проводит хороший сезон, но выделять в «Динамо» никого бы не стал

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед вторым раундом плей-офф, в котором сыграет с московским «Динамо». По окончании тренировки капитан СКАрассказал о подготовке команды.«У нас была серьёзная подготовка ко второму раунду, сейчас самая интересная часть сезона. Мы хорошо подготовились, готовимся к «Динамо» М. «Витязь» — хорошая команда, они доказали это в последних 10-15 матчах «регулярки». Может быть, по счёту показалось, что СКА было непросто. Чем дальше проходишь, тем серьёзнее соперник. Мотивации больше смотреть на детали, намного интереснее и для нас, и для зрителей.Трудно выделить кого-то одного из московского «Динамо». Команда хорошая, со стабильным нападением, крепкой обороной и надёжными вратарями. Выделил бы я Ерёменко? Он, конечно, хороший проводит сезон, и в плей-офф многое зависит от вратаря, но у «Динамо» ровная команда.Во втором раунде плей-офф все понимают, как настраиваться, ошибки дорого стоят, без разницы, какой соперник», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Первый матч СКА – «Динамо» М состоится 8 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск.