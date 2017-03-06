Витолиньш: СКА менять первое звено не планирует, Кетов справляется

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед вторым раундом плей-офф, в котором сыграет с московским «Динамо». После занятия тренер СКАрассказал о подготовке команды.«Все соперники в плей-офф серьёзные, то, что мы выиграли с большим количеством заброшенных шайб, не показатель. «Витязь» действовал очень активно, не подтащи нас Коскинен, игра могла повернуться в другую сторону. Сейчас разбираем игру «Динамо», работаем надо некоторыми компонентами. Вероятнее всего, серию начнёт Коскинен, но впереди два дня. Он нас здорово подтащил в серии с «Витязем». Но Игорь готов, работает по полной. Здорово, что у нас два хороших вратаря.Пока не планируем менять первое звено, Кетов справляется со своими обязанностями. Сейчас всё делается для того, чтобы игроки чувствовали себя уверенно. Мы знаем уровень Плотникова, он в любом звене может сыграть.Будут ли особенные эмоции на серию с «Динамо»? Эмоции всегда есть, но СКА нужно выигрывать. Это жизнь, не можешь всё время проработать в одном клубе, нужно уметь перестраиваться. На данный момент мы готовимся со СКА.Мы постараемся в каких-то моментах по-другому сыграть, «Динамо» тоже захочет нас удивить. У нас команда мастеровитая, ребята хорошо понимают хоккей, всё зависит только от нас. Хорошо, что быстро закончили серию с «Витязем», но, с другой стороны, пауза длинновата. Конечно, хочется как можно быстрее выиграть в предстоящей серии, но все соперники достойны», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.