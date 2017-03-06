Николишин: результат «зелёного дерби» можно было предсказать

Известный специалистподвёл итоги первого раунда плей-офф в Восточной конференции.«В первом раунде на Востоке удивлений для меня не случилось. Результат «зелёного дерби» можно было предсказать. Уфа пропускала голы на последних секундах, а для команды такого уровня это непозволительно. Вот это бросилось в глаза.«Авангард» с «Адмиралом»? У обеих команд по две домашние победы, но затем провальное, крупное поражение подломило «Адмирал». Победа омичей закономерна. Но совершенно точно много сил у них отняли перелёты, так что в дальнейшем омичам будет сложнее.По «Трактору» и «Барысу» ожидалось, что серия будет упорная. Голов много мы не увидели, за исключением двух матчей, но вот как раз исполнители астанинского клуба и оказались решающим аргументом.Ну а «Магнитка» – что тут говорить? Уровень, класс, мастерство выше, чем у новичка КХЛ», – цитирует Николишина официальный сайт КХЛ.