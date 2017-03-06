Завершился восьмой регулярный чемпионат МХЛ

5 марта завершился восьмой регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги. По его итогам были определены все 16 участников плей-офф чемпионата МХЛ, а также пары команд, которые сыграют друг с другом в первом раунде. Матчи 1/8 и 1/4 финала чемпионата МХЛ будут проходить в своих конференциях. Команда, занявшая более высокое место, начинает серию на своей площадке.Победителем регулярного чемпионата стала команда СКА-1946 (Санкт-Петербург). Все серии плей-офф петербургская команда будет начинать на своей площадке.Серии 1/8, 1/4, 1/2 финала плей-офф проводятся до трёх побед. Максимальное количество матчей – пять. Первые два и, в случае необходимости, пятый матч проводятся на площадке команды, имеющей более высокий номер «посева» в паре.Для серии матчей 1/2 финала плей-офф пары команд-участниц определяются по следующему принципу: команда конференции «Запад», занявшая более высокое место, играет с командой конференции «Восток», занявшей более низкое место. Вторую пару составляют две другие команды-участницы; победители серий 1/2 финала разыгрывают между собой звание чемпиона МХЛ – обладателя Кубка Харламова.Серия матчей финала чемпионата проводится до четырёх побед, максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, шестой и седьмой матчи проводятся на поле команды, имеющей более высокий номер «посева» в паре. Третий, четвёртый и пятый матчи проводятся на поле команды, имеющей более низкий номер «посева». Победителем становится команда, победившая в четырёх матчах серии. Матчи за третье место между двумя проигравшими в полуфиналах командами не проводятся.1. СКА-1946 (Санкт-Петербург) – 8. «Чайка» (Нижний Новгород)2. «Красная Армия» (Москва) – 7. МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)3. «Локо» (Ярославль) – 6. «Алмаз» (Череповец)4. «Русские Витязи» (Чехов) – 5. МХК «Спартак» (Москва).Матчи 1/8 финала Кубка Харламова на Западе пройдут 11, 12 и 15 марта и, в случае необходимости, 16 и 19 марта.1. «Реактор» (Нижнекамск) – 8. «Авто» (Екатеринбург)2. «Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 7. «Сибирские Снайперы» (Новосибирская область)3. «Ирбис» (Казань) – 6. «Белые Медведи» (Челябинск)4. «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) – 5. «Сарматы» (Оренбург).Матчи 1/8 финала Кубка Харламова на Востоке пройдут 12, 13 и 16 марта и, в случае необходимости, 17 и 20 марта.