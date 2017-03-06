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Игроки «Автомобилиста» посетили детский дом в селе Кочневское
6 марта 2017, понедельник. 16:44.
Хоккей
Игроки клуба Континентальной хоккейной лиги
«Автомобилист»
посетили детский дом. Детский дом расположен в селе Кочневское.
Уральская команда в текущем сезоне не попала в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Видео также доступно на официальном канале клуба Континентальной хоккейной лиги в YouTube
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Автомобилист
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Новости. Хоккей
6 марта 2017, понедельник
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