«Миннесота» подписала однодневный контракт с 16-летним больным раком болельщиком

«Миннесота Уайлд» заключила однодневный контракт с 16-летним болельщиком, который борется с раком. Картер Кейси играл в хоккей на позиции защитника, но полтора года назад у него обнаружили редкую форму рака.Благотворительный фонд «Загадай желание» помог Картеру осуществить свою мечту и встретиться с игроками «Миннесоты». Он заключил контракт с клубом, получил именной свитер, помогал обматывать клюшки и посмотрел раскатку со скамейки для штрафников, а также встретился с игроками команды после игры с «Сан-Хосе Шаркс», которая закончилась победой со счётом 3:1.«Мы беспокоимся о мелочах, которые случаются во время матча, а этот молодой человек борется за свою жизнь. Это помогает по-другому взглянуть на вещи», — цитирует главного тренера Брюса Будро Star Tribune.