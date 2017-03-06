«Миннесота» подписала однодневный контракт с 16-летним больным раком болельщиком

Благотворительный фонд «Загадай желание» помог Картеру осуществить свою мечту и встретиться с игроками «Миннесоты». Он заключил контракт с клубом, получил именной свитер, помогал обматывать клюшки и посмотрел раскатку со скамейки для штрафников, а также встретился с игроками команды после игры с «Сан-Хосе Шаркс», которая закончилась победой со счётом 3:1.
«Мы беспокоимся о мелочах, которые случаются во время матча, а этот молодой человек борется за свою жизнь. Это помогает по-другому взглянуть на вещи», — цитирует главного тренера Брюса Будро Star Tribune.
Видео доступно в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».