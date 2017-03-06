Бойд: «Магнитка» может наказать за малейшую ошибку, главное — нельзя удаляться

Нападающий «Барыса» Дастин Бойд поделился впечатлениями от выхода во второй раунд плей-офф после победы над «Трактором» (4-2). Следующим соперником астанинской команды станет магнитогорский «Металлург».
«Это была большая победа для нас, поэтому сейчас всё остальное отошло на второй план. Сейчас все себя прекрасно чувствуют, и я в том числе, от выхода во второй раунд много эмоций. Мы все проделали очень хорошую работу, нелёгкую работу! Последний матч был очень тяжёлым. «Трактор» — великолепная команда. И никто не сдавался до самой финальной сирены. Но мы смогли выполнить свою задачу.
Что помогло «Барысу» выйти во второй раунд? Мы не сдавались. Старались играть в свой хоккей, как бы ни складывался матч. И не отчаивались, если терпели поражение. Да, соперник проводил много грязных силовых, было много хоккея, так сказать, тело в тело. Но это плей-офф. И нужно быть готовыми ко всему.
У «Магнитки», конечно, прекрасный подбор игроков. Это будут матчи, в которых нас могут наказать за малейшую ошибку. Главное — нам нельзя будет удаляться. Будем настраиваться на каждый конкретный матч серии. Чем дальше, тем хоккей становится всё тяжелее.
Боченски смотрел все матчи, которые пропустил, говорил об ошибках. Он очень рад, что команда вышла во второй раунд, и с нетерпением ждёт, когда присоединится к нам. Рассчитываем, что он будет с нами уже в первых играх с «Металлургом», — цитирует Бойда Presidential-club.com.