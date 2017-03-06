Вудкрофт: в плей-офф минское «Динамо» было унижено, но мы извлечём из этого урок

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги сезона. В регулярном чемпионате «зубры» заняли пятое место на Западе, а в плей-офф потерпели поражение от «Локомотива» в первом раунде (1-4).«В своём деле я перфекционист: прихожу на работу и стараюсь сделать всё максимально хорошо. У меня большое желание сражаться и побеждать, надеюсь, это передаётся игрокам. Я горд за команду, клуб и организацию. Хочу, чтобы все наши успехи за сезон не затмил результат плей-офф. Мы сделали большой шаг к развитию.На этом этапе чемпионата мы были унижены, как бы это грубо ни звучало. Но мы все здесь умные люди и извлечём из этого урок. Мы будем стараться в будущем сезоне работать каждый день. Мы постараемся стереть разницу между нами и командами, у которых результат лучше нашего. И мы хотим, что бы всё, что было позитивного в этом сезоне, стало частью следующего.Я думаю, что команда показала многое в этом году. Чтобы сделать шаг вперёд, нам необходимо стать быстрее, сильнее и более голодными до побед. Чтобы играть лучше по нашей системе, нам необходимо улучшить все три компонента. Когда игроки вернутся в расположение клуба, мы зададим им цель, чтобы они вернулись в лучшей форме, чтобы стартовать с лучшей базы. У нас есть отличный костяк, на который мы можем и будем опираться. Понятно, что мы будем кого-то убирать, кого-то добавлять. И таким образом обеспечим прилив свежести и энергии, который нам необходим», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.