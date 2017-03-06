ХК «Сочи» возобновил тренировки после мини-отпуска

6 марта ХК «Сочи» возобновил занятия после мини-отпуска, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор, в большей части посвящённый поддержанию физических кондиций игроков, будет проходить в режиме разовых тренировок. Игроков ждёт ежедневная работа на льду и в зале.В сборе по согласованию с тренерским штабом не принимают участия часть легионеров и российских игроков, проходящих период восстановления после травм и повреждений. Кроме того, не тренируются ещё пять хоккеистов, которые находятся в расположении петербургского «Динамо» и играют в плей-офф ВХЛ. В то же время приступили к ледовым занятиям травмированные игроки.Текущий сбор продлится до 17 марта, после чего игрокам будут объявлены дальнейшие планы команды.