Бурба: для минского «Динамо» это был лучший сезон в КХЛ

Заместитель генерального директора минского «Динамо»подвёл итоги сезона. По итогам регулярного чемпионата «зубры» заняли пятое место на Западе, а в плей-офф потерпели поражение от «Локомотива» в первом раунде (1-4).Несомненно, команда нуждается в свежей крови. Предложения по этому поводу мы будем обсуждать на наблюдательном совете. То, что у нас появятся свежие лица, сомнению не подлежит. При подборе игроков будем учитывать интересы сборной и «Динамо». Наша задача на следующий сезон – стать лучше. Этим мы и будем заниматься, в том числе путём обновления состава.Все оценки работы Крэйга Вудкрофта даст наблюдательный совет в ближайшее время. Моя личная оценка? Какие могут быть вопросы? Это был лучший сезон в КХЛ для клуба!Я бы выделил не только Крэйга, но и весь тренерский штаб. Это люди с колоссальным трудолюбием. В любой ситуации, особенно в октябре, когда нас серьёзно носило волной то вверх, то вниз, люди продолжали выполнять свою работу. Проигрывали ли мы «Спартаку» или выигрывали у СКА, назавтра люди приходили на работу и продолжали её выполнять. Вот этому постоянству и хорошей заряженности на результат можно поучиться", — цитирует Бурбу пресс-служба клуба.