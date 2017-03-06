Федерация хоккея Киргизии и ФХР подписали меморандум о сотрудничестве

Федерация хоккея Киргизской Республики и ФХР 4 марта в Бишкеке подписали меморандум о сотрудничестве. Киргизию представляли директор Государственного агентства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов, президент Федерации хоккея КР Анвар Оморканов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета КР Саламат Эргешов. Россию представлял президент ФХР Владислав Третьяк.
«Россия имеет колоссальный опыт в развитии хоккея и может поделиться им с Киргизией. В рамках сотрудничества мы планируем направить сюда тренеров, которые будут проводить семинары для местных специалистов и делиться опытом», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.