Никита Кучеров — первая звезда недели в НХЛ, Сергей Бобровский — вторая

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.1., нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг». Стал лучшим бомбардиром недели, набрав 9 (5+4) очков в четырёх матчах и помог своей команде одержать три победы. В игре с «Оттавой Сенаторз» (5:1) оформил второй хет-трик в карьере.2., вратарь «Коламбус Блю Джекетс». Выиграл два матча из трёх, отразив в общей сложности 87 бросков из 88. Одержал сухие победы над «Миннесотой Уайлд» (1:0) и «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0), единственное поражение потерпел в овертайме от «Монреаль Канадиенс» (0:1 ОТ).3., вратарь «Монреаль Канадиенс». Одержал три победы в трёх встречах, отразив 97,4 % бросков и пропуская в среднем по 0,66 шайб за игру.