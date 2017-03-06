Павлович: в «регулярке» минское «Динамо» дало результат, который все давно ждали

Капитан минского «Динамо»подвёл итоги сезона. В регулярном чемпионате «зубры» заняли пятое место, а в плей-офф проиграли «Локомотиву» в первом раунде (1-4).«Мы работали с Крэйгом в сборной и знали чего ожидать. Могу сказать, что сейчас подобрался один из лучших тренерских штабов за все время моей карьеры. Они были готовы выкладываться для победы и вселяли это желание в нас. И доказали это своим делом. По регулярному чемпионату было видно, что команда прекрасно управляема и дала результат, который все давно ждали. С легионерами никаких языковых проблем не было.Выйдем ли в следующем году во второй раунд плей-офф? Поживём – увидим. Задача у нас — не просто выходить во второй круг, а выигрывать Кубок», — цитирует Павловича пресс-служба клуба.