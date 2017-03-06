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Калинин: здорово, что в «Торонто» много русских, у нас свои шутки и менталитет

6 марта 2017, понедельник. 22:53. Хоккей
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Калинин отметил, что рад находиться в команде, где играет много россиян.

«Конечно, я знал, что в „Торонто“ большая русскоязычная компания. Знаете, иногда хочется зайти в раздевалку и поговорить с нашими ребятами на родном языке. У нас всё-таки свои шутки, свой менталитет. Это помогает где-то разгрузиться психологически. Здорово, что в клубе столько наших парней, это, безусловно, является большим плюсом.

В АХЛ более агрессивный хоккей, если выбрать главное отличие. Как и везде, в этой лиге есть команды разного уровня. Буду делать всё, что от меня зависит, в составе „Марлис“, чтобы получить возможность проявить себя на другом уровне», — приводятся слова Калинина на официальном сайте НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Сергей Калинин
Новости. Хоккей
6 марта 2017, понедельник
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