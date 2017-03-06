Калинин: здорово, что в «Торонто» много русских, у нас свои шутки и менталитет

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»отметил, что рад находиться в команде, где играет много россиян.«Конечно, я знал, что в „Торонто“ большая русскоязычная компания. Знаете, иногда хочется зайти в раздевалку и поговорить с нашими ребятами на родном языке. У нас всё-таки свои шутки, свой менталитет. Это помогает где-то разгрузиться психологически. Здорово, что в клубе столько наших парней, это, безусловно, является большим плюсом.В АХЛ более агрессивный хоккей, если выбрать главное отличие. Как и везде, в этой лиге есть команды разного уровня. Буду делать всё, что от меня зависит, в составе „Марлис“, чтобы получить возможность проявить себя на другом уровне», — приводятся слова Калинина на официальном сайте НХЛ.