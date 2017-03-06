Защитник «Нью-Джерси» Гормли перешёл в «Оттаву»

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз»перешёл в «Оттава Сенаторз», сообщает пресс-служба канадского клуба. Хоккеист не сможет принять участие в матчах плей-офф, так как обмен произошёл после дедлайна.25-летний Гормли в текущем сезоне выступал за «Олбани», фарм-клуб «Дэвилз» в АХЛ. Он провёл 35 матчей, набрав 10 (2+8) очков при показателе полезности "-14".В НХЛ дебютировал в сезоне-2013/14, выступал за «Аризона Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Всего на его счету 5 (2+3) очков в 58 матчах при показателе полезности "-6".