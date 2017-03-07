Гендиректор «Динамо» Мн: Вудкрофт — лидер клуба, мы в нём не сомневались

Генеральный директор минского «Динамо»поделился мнением о работена посту главного тренера. Минчане заняли пятое место в Западной конференции и проиграли «Локомотиву» в первом раунде плей-офф со счётом 1-4.«Мы в нём не сомневались. Помните, когда было пять проигрышей подряд, мы все переживали. Но он настоящий боец и настоящий мужик. С ним приятно работать. Мы подписали его на три года, и это было правильным решением.Я считаю, что Крэйг сделал своё дело. В клубе он является лидером. То, чего мы добились, – это благодаря ему и игрокам. Он умеет организовать коллектив, умеет повлиять на команду», — цитирует Курильца пресс-служба клуба.