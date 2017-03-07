Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

33 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Рейнджерс»

7 марта 2017, вторник. 06:30. Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» добыл непростую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу на свой счёт записал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, отличившийся на 64-й минуте. Голкипер «рейнджеров» Антти Раанта отразил все 38 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сейва. Нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 20 и 13 минут соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2017, вторник. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0 : 1 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Зибанеджад (Макдона, Нэш) – 63:56 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский Мика Зибанеджад НХЛ
Новости. Хоккей
7 марта 2017, вторник
06:30 33 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Рейнджерс»
06:21 «Оттава» переиграла «Бостон»
06:16 «Вашингтон» прервал свою победную серию, проиграв «Далласу»
01:05 Матч юниорских команд в Электростали закончился массовой дракой
00:56 Защитник «Миннесоты» Фолин выбыл минимум на три недели
00:22 Гендиректор «Динамо» Мн: Вудкрофт — лидер клуба, мы в нём не сомневались
00:10 Александр Радулов пропустил тренировку «Монреаля» из-за травмы
6 марта 2017, понедельник
23:51 Защитник «Нью-Джерси» Гормли перешёл в «Оттаву»
23:23 «Динамо» СПб вышло во второй раунд плей-офф ВХЛ, обыграв «Торос» в шестом матче
22:53 Калинин: здорово, что в «Торонто» много русских, у нас свои шутки и менталитет
22:30 «Вегас» заключил первую сделку в истории, подписав контракт с форвардом Дюком
22:22 Генменеджер «Монреаля» пошутил, спрятавшись от прессы за горшком с растением
22:00 Павлович: в «регулярке» минское «Динамо» дало результат, который все давно ждали
21:18 Минниханов: давно уже кубок Гагарина не приезжал в Казань, надо его привезти
21:04 Вратарь «Виннипега» Павелец перенёс операцию и пропустит не менее трёх недель
20:42 Кросби: Кучеров опасен, у него отличный бросок и талант забивать важные голы
20:14 Никита Кучеров — первая звезда недели в НХЛ, Сергей Бобровский — вторая
20:10 Федерация хоккея Киргизии и ФХР подписали меморандум о сотрудничестве
20:01 Вратарь «Сан-Хосе» Джонс совершил сейв с помощью джерси в матче с «Миннесотой»
19:45 Бурба: для минского «Динамо» это был лучший сезон в КХЛ
19:10 ХК «Сочи» возобновил тренировки после мини-отпуска
18:56 Вудкрофт: в плей-офф минское «Динамо» было унижено, но мы извлечём из этого урок
18:32 Бойд: «Магнитка» может наказать за малейшую ошибку, главное — нельзя удаляться
17:55 «Миннесота» подписала однодневный контракт с 16-летним больным раком болельщиком
17:36 КХЛ наложила наказание на защитника «Авангарда» Анелёва и оштрафовала его
17:16 Генменеджеры клубов НХЛ обсудят изменение правила положения вне игры
17:00 «Монреаль» продлил контракт с лучшим игроком АХЛ февраля
16:44 Игроки «Автомобилиста» посетили детский дом в селе Кочневское
16:10 Завершился восьмой регулярный чемпионат МХЛ
15:52 Зимин: Бобровский классный вратарь, что и показал на Кубке мира
15:33 Голкипер «Сент-Луиса» получил повреждение после удара шайбой по горлу
15:14 Олимпийская сборная проведёт два товарищеских матча в Южной Корее
14:57 «Торпедо» встретилось с «фан-клубом на колёсах»
14:19 Сеничев: «Трактор» вновь стал ­командой с узнаваемым игровым почерком
13:57 Николишин: результат «зелёного дерби» можно было предсказать
13:35 Вудкрофт останется главным тренером минского «Динамо»
13:34 Кузнецов и Левицкий покинули руководящий штаб «Нефтехимика»
13:30 У Францоуза есть предложения из НХЛ, в «Тракторе» хотят продлить контракт
13:17 Витолиньш: СКА менять первое звено не планирует, Кетов справляется
13:06 Дацюк: Ерёменко проводит хороший сезон, но выделять в «Динамо» никого бы не стал
13:03 Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
13:00 С. Фёдоров: ЦСКА искромётно подготовился к серии с «Локомотивом»
13:00 Бэйлен продолжит карьеру в «Тракторе», с Щехурой будет продлён контракт
12:53 Витолиньш: у Войнова микротравма, Тихонов и Чудинов сыграют в серии с «Динамо»
12:41 Светлаков: ЦСКА сделал работу над ошибками, разобрал игру «Локомотива»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 2-го раунда плей-офф вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+