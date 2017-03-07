33 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» добыл непростую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственную шайбу на свой счёт записал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, отличившийся на 64-й минуте. Голкипер «рейнджеров» Антти Раанта отразил все 38 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 33 сейва. Нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 20 и 13 минут соответственно.