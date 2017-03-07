Гимаев: Кучеров может стать сильнейшим российским хоккеистом в ближайшие годы

Заслуженный тренер России Сергей Гимаев выразил восхищение игрой форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«Моя точка зрения – этого форварда в России явно недооценивают. Потому что в нашем чемпионате его толком не видели, за сборную он выступал мало. Поэтому Никита не так известен нашим болельщикам.
А ведь Кучеров уже вышел на уровень избранных. Он ведь ни на кого не похож. Очень стремительный, быстрый, с великолепным броском. Однажды я сравнил Кучерова с Могильным. Они играют примерно в одном ключе. Так вот, у Никиты явных недостатков почти не видно. Единственное – он не такой крупный. С его габаритами непросто выдерживать жёсткую силовую борьбу. С другой стороны – ты его попробуй отловить! Смотрю на него на площадке – Кучеров везде. И в пас играет, и бросает, и забивает, и позицию выбирает, и партнёры классные.
Знаете, к чему всё идёт? Возможно, Никита станет сильнейшим российским хоккеистом в ближайшие годы. Невероятный парень. Он ведь как ветерок летает. Вы пытались поймать ветер? Это невозможно. Вот и Кучеров такой же», – приводит слова Гимаева официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Кучеров провёл 58 матчей в НХЛ и набрал 63 (28+35) очка.