Треливинг: идея запрета блокирования бросков лёжа заслуживает внимания

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз»поделился впечатлениями от встречи генменеджеров клубов НХЛ, где обсуждались возможные изменения в правилах игры.«Мы говорили о том, как нам уделить больше времени тому, чтобы сделать хоккей более атакующим, стоит ли нам тут придумать что-то новое? Стоит ли нам задуматься об ограничениях на игру в защите?Мы постоянно говорим о том, как нам сделать игру более атакующей, что-то решаем, доводим эти решения до наших тренеров, и они за 10 минут придумывают, как свести на нет все наши усилия. Возможно, мы найдём способ ограничить игру в обороне, чтобы у них было меньше возможностей бороться с нововведениями. Мы этому много времени уделили.Когда Боб Гейни в 2008 году заговорил о запрете блокирования бросков лежа, это восприняли как что-то несерьёзное. А сейчас, оглядываясь назад, мы считаем, что эта идея заслуживает внимания. Сейчас только с божьей помощью можно доставить шайбу от синей линии до вратаря. Возможно, нам стоит задуматься над этим», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.