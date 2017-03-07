Генеральные менеджеры клубов обсуждали возможность перехода на 3-очковую систему

Генеральные менеджеры клубов НХЛ на совещании во Флориде обсудили возможность перехода на новую систему начисления очков, при которой команда получала бы не 2, а 3 очка за выигрыш в основное время. Такая система используется в европейских лигах, включая КХЛ.
Генменеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро считает, что с помощью такой модели можно было бы рассчитать турнирную таблицу этого сезона или предыдущего. Но команды при 3-очковой системе могли бы по-другому проводить концовки игр.
«Не думаю, что положение команд было бы таким же, если бы мы играли с тремя очками», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.