«Кингз» подписали контракты новичка с защитником Клэгом и форвардом Вагнером

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании трёхлетних контрактов новичка с двумя игроками – защитникоми форвардом18-летний Клэг был выбран клубом во 2-м раунде драфта НХЛ-2016 под общим 51-м номером. Хоккеист выступает в WHL за «Брэндон», набрал 38 (5+33) очков в 46 матчах сезона при показателе полезности «-9». Также он выиграл серебряную медаль МЧМ-2017 со сборной Канады, набрав 6 (0+6) очков в 7 матчах турнира.19-летний Вагнер был выбран в 4-м раунде драфта-2015 под общим 99-м номером. Игрок выступает в WHL за «Реджайну», набрал 60 (28+32) очков в 58 матчах при показателе полезности «+45».